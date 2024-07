Einsatz in Langenfeld Feuerwehr rückt zu Brand in Seniorenheim mit zehn Fahrzeugen aus

In einem Seniorenheim im Stadtteil Richrath hat es am Dienstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in der Küche einer Wohnung gebrannt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Feuerwehr, die gegen 7.45 Uhr verständigt wurde, rückte unmittelbar mit zehn Fahrzeugen zu dem Objekt aus. An der Einsatzstelle angekommen stellten die Feuerwehrleute viel Rauch fest. Umgehend wurden zwei Trupps zur Menschenrettung und zur Brandbekämpfung entsendet, teilte die Feuerwehr mit. Menschen auf den Gängen wurden evakuiert und ins Freie verbracht. In der Brandwohnung stießen die Einsatzkräfte dann auf einen Karton, den sie löschten.