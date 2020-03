Bücherregal in Flammen : Feueralarm an Gesamtschule

Langenfeld/Hilden Die Bettine-von-Arnim-Gesamtschule in Richrath wurde wegen eines Feuers in einem Klassenzimmer geräumt.

Feueralarm an der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule in Richrath: Wegen eines brennenden Bücherregals wurde die Schule am Freitag geräumt. Verletzt wurde niemand, teilte die Langenfelder Feuerwehr am Sonntag mit. Laut Pressesprecher Frank Noack löste die Brandmeldeanlage der Schule gegen 11.25 Uhr aus. Als die Einsatzkräfte wenig später eintrafen, war die Schule bereits geräumt. Das Feuer in einem Klassenraum war schnell gelöscht. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt. Wegen der Vielzahl betroffener Personen war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot angerückt: Neben Kräften der hauptamtlichen Wache wurden Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus Richrath und Wiescheid alarmiert, zusätzlich noch der Einsatzführungsdienst sowie eine Einheit zur Führungsunterstützung. Nach dem Löscheinsatz wurden alle Bereiche der Schule kontrolliert und, falls nötig, entraucht. Anschließend konnten Lehrer und Schüler wieder in die Gebäude zurück. Die Bettine-von-Armin-Gesamtschule besuchen auch viele Kinder und Jugendliche aus Hilden. Träger ist ein Zweckverband beider Städte.