Nach anhaltendem Regen : Böschung am Richrather See wird wieder aufgebaut

Böschung am Richrather See wird wieder aufgebaut

Am Richrather See ist ein großes Stück der Böschung abgebrochen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Ursache dafür waren die anhaltenden und intensiven Regenfälle der vergangenen Woche, sagt Stephan Anhalt, Referatsleiter für Stadtplanung.

Spaziergänger und Jogger können derzeit nicht um den kompletten Richrather See am Heinenbusch laufen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Winkelsweges ist ein sieben Meter hohes und etwa zehn Meter breites Stück der bepflanzten Böschung ins Wasser gerutscht. Deshalb hat die Stadtverwaltung ein Teilstück sperren lassen.

Ursache dafür seien die anhaltenden und intensiven Regenfälle der vergangenen Woche, sagt Stephan Anhalt, Referatsleiter für Stadtplanung. Weil das Regenrückhaltebecken am Heinenbusch drohte überzulaufen und die Fluten dann die Wohnhäuser am Karpfenweg überschwemmt hätten, habe man eine „Notentlastung“ beschlossen, berichtet der Stadtplaner. Der Wasserdruck sei immens hoch gewesen, habe sich durch die Böschung gefressen und Teilstücke des sandigen Untergrundes in den See gespült. Damit niemand abrutsche oder in Gefahr gerate, habe man den Weg auf dem Damm sperren müssen.