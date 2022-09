Langenfeld/Monheim Landwirtschaft : Böden sind zu trocken für die Aussaat

Landwirt Robert Bossmann in einem vertrockneten Körnermaisfeld. Hier werden nur noch die Kolben verwertet. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Landwirte in Langenfeld und Monheim leiden unter der Dürre: Getreide ist zwar gut gewachsen, hat aber zu wenig Protein. Die Zuckerrüben wachsen nicht, Fabriken würden Kampagne gerne aufschieben, fürchten aber bei Gasmangel Produktionsausfälle.

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Den 18. Juni, als über 35 Grad herrschten, hat Josef Aschenbroich schwarz im Kalender markiert. In der „heute“-Sendung an diesem Samstag war „die große Hitze in Deutschland“ Thema und am nächsten Tag sah Aschenbroichs Getreide aus wie nach einer Behandlung in der Mikrowelle. Seine Wintergerste, die am Tag zuvor noch weitgehend grün war, einer Phase, in der die Pflanzen noch Nährstoffe anreichern, ging im Zeitraffer in die Abreife über. Deshalb fing er bereits Ende Juni mit dem Dreschen an, die Ernte, die sich sonst bis Mitte August zieht, war schon Mitte Juli abgeschlossen. Wegen des milden regnerischen Winters seien die Ertragsmengen bei Roggen und Weizen zwar gut gewesen, aber die Qualität des Korns ungenügend für die Backfähigkeit: „Dafür muss das Korn 12 Prozent Proteine eingelagert haben“, so Aschenbroich. Die Mühle hat ihm seinen Weizen nicht abgenommen, er muss ihn jetzt unter Wert als Futtergetreide verkaufen.

Eine freudige Überraschung hat ihm demgegenüber der Raps beschert. „Erträge und Ölgehalt waren super“, so Aschenbroich. Die Pflanze, von der nur 40 pro Quadratmeter (Weizen: 100/qm) gesät werden, kann so lange Wurzeln ausbilden, dass sie genügend Wasser ziehen kann. „Der Raps hat ungewöhnlich lange geblüht und viele Schoten gebildet.“ Bewährt hat sich auch seine andere klimaresistente Feldfrucht, die Lupinen, die wegen ihres Proteingehalts zu Fleischersatz verarbeitet werden. „Die kommen mit der Trockenheit gut zurecht“, so Aschenbroich. Sorgen bereitet ihm dagegen die urrheinische Kulturpflanze, die Zuckerrübe. „Die vertrocknet gerade.“ Deshalb hofft er jetzt auf den für diese Woche angekündigten Regen. „Wenn die Rübe noch genügend Wasser kriegt, kann sie sich regenerieren.“ Allerdings könnte sich dies am Ende auf den Zuckergehalt auswirken, weil die Pflanze diese Energiereserve dann zum Wachsen braucht.

Info Produktionskosten haben sich verdoppelt Eine Beregnung kommt für Josef Aschenbroich nicht nur aus Kostengründen nicht in Frage. 20 Liter /qm kosteten 250 bis 309 Euro /Hektar. Man benötige auch eine wasserrechtliche Genehmigung und die sie in den Wasserschutzgebieten nicht zu bekommen. Insgesamt hätten sich die Produktionskosten (Dieselpreise pro Hektar verdreifacht, Düngerpreise verdreifacht) verdoppelt, das werde auch durch die höheren Getreidepreise nicht wettgemacht. Infolge der vielen Wetterkapriolen weltweit sind die internationalen Getreidevorräte rückläufig.

Auch Robert Bossmann aus Baumberg rechnet mit einer schlechten Rübenernte, er differenziert dabei aber nach der Bodenqualität: „Auf leichten sandigen Böden hat die Rübe nur ein Drittel ihres Sollgewichts, auf guten lehmigen Böden etwa drei Viertel.“ Deshalb habe die Zuckerrübenfabrik die Mitte September beginnende Rübenkampagne aufgeschoben. „Die Rüben könnten mit viel Regen noch aufholen.“ Allerdings sehen sich die Fabriken in einem Dilemma: Sie fürchten, später wegen Gasmangels nicht mehr produzieren zu können.

Dass er beim Silo-Mais das Risiko von Spätfrosten einging und früh säte, hat sich für Bossmann bezahlt gemacht. Die Hälfte seines Maises, der auf guten Böden stand, gedieh gut und konnte vier Wochen früher geerntet werden. Was jetzt noch vertrocknet auf den Feldern stehe, sei Körnermais, der zu Vogelfutter oder Stärkeproduktion verwendet werde. Seinen Dinkel, den er auf 60 Hektar anbaut, habe er erst einmal eingelagert. „Als es im Mai trocken wurde, hat die Stickstoffgabe nicht mehr so gut funktioniert.“ Nur wenn es regne, gelange der Dünger auch in den Boden und könne von der Pflanze aufgenommen werden. Er hofft im März auf bessere Preise.

Mit der Trockenheit gehen für ihn auch weitere Schäden einher. Den auf seinem neuen Erdbeerfeld eingebauten Tropfschlauch haben durstige Krähen als Wasserquelle entdeckt. „Sie ziehen die Pflanze raus, um den Schlauch darunter anpicken zu können“, so Bossmann. Und wenn er versuche, die zum Teil knochenharten Böden zu bearbeiten, erhöhe sich der Verschleiß an den Pflugscharen (Schneiden). Überhaupt müsse er dafür mehr Energie aufwenden, und das bei einem um das Anderthalbfache gestiegenen Dieselpreis (gegenüber 2021). Überdies müsste jetzt im September gesät werden. Er hofft daher, dass sich der angekündigte Regen nicht wieder verflüchtigt. Denn ohne Nass keimt es nicht.