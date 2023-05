Jüdisches Leben in Langenfeld Bodenvitrine erinnert an Synagoge

Eine gläseren Bodenvitrine soll künftig an das jüdische Gebetshaus in der Stadt Langenfeld erinnern. Standort ist die Hauptstraße. Der Kulturausschuss will dafür – trotz angespannter Finanzlage – überplanmäßige 15.000 Euro zur Verfügung stellen. Zugleich wird der Name der Haltestelle „Stadtmitte” in „Alte Synagoge” umbenannt. Auch dafür gab es einen einstimmigen Beschluss.