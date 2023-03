Berufsorientierungsbörse in Langenfeld BOB-Rallye informiert über Berufe

BOBplus setzt mit der digitalen Schnitzeljagd auf ein modernes Format der Berufsorientierung. „Gerade in der heutigen Zeit, in der digitales Lernen und Gamification immer mehr an Bedeutung gewinnen, bietet die digitale Schnitzeljagd eine zeitgemäße und attraktive Möglichkeit, junge Menschen für eine berufliche Orientierung zu begeistern“, betont Andrea Schauf.