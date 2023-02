Langenfeld BOB hilft seit zehn Jahren bei der Berufsfindung

(og) Seit zehn Jahren engagiert sich der Verein BOBplus für eine gelungene Berufsorientierung junger Menschen. Ziel ist es auch, dem drohenden Fachkräftemangel in der regionalen Wirtschaft entgegenzuwirken. Inzwischen bietet der Verein mit Hans-Dieter Clauser an der Spitze nicht nur im Mai die klassische Berufsorientierungsbörse in der Stadthalle (auch hybrid) an, sondern hält auf der Online-Plattform www.bobplus.de auch ganzjährig Angebote bereit.