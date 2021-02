Unfall : Verkehrsunfall: BMW landet auf dem Dach

Unfall am Winkelsweg. Foto: dpa/Friso Gentsch

Langenfeld Das Auto des Solingers wurde von der Polizei sichergestellt. Der Mann kam ins Krankenhaus. Der Schaden an dem Wagen beträgt laut Polizei rund 50.000 Euro.

Der Fahrer (21) eines BMW verletzte sich am Freitag gegen 22.30 Uhr bei einem Unfall an der Kreuzung Schneiderstraße/ Winkelsweg schwer. Er fuhr Richtung Osten. Als er nach rechts in die Schneiderstraße abbog, verlor er die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen kam nach links von der Straße ab. Er prallte gegen eine Bushaltestelle und landete auf dem Dach.