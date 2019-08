Langenfeld : Blumen zum Selberpflücken sind derzeit rar

Blumen selbst zu schneiden ist beliebt. An der Baumberger Chaussee in Baumberg blühen Sonnenblumen, Dahlien und Gladiolen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der anhaltenden Trockenheit fallen auch die Blumenfelder zum Opfer, auf denen Passanten ihre Sträuße gern selbst zusammenstellen.

Der anhaltenden Trockenheit sind auch die Blumenfelder der Familie Weeger vom Riethrather Hof in Langenfeld zum Opfer gefallen. „Normalerweise haben wir immer Blumen zum Selbstpflücken“, sagt Christina Weeger, „aber in diesem Jahr leider nicht. Die Blumen sind alle nichts geworden. Es ist alles vertrocknet.“

Das ist für die Landwirte ein nicht unerheblicher Verlust, denn neben jeder Menge Arbeit stecken sie auch viel Geld in Saatgut und Blumenzwiebeln. Peter Wiemer vom Spargelhof Kuhlendahl in Velbert hatte ein bisschen mehr Glück. Auf seinem Blumenfeld an der B7 zwischen Mettmann und Gruiten blüht es, wenn auch nicht so wie erhofft. „Die Gladiolen brauchen dringend Wasser“, sagt Peter Wiemer. Dagegen stehen die Sonnenblumen gut da. „Die haben sich trotz der verhältnismäßig trockenen Witterung gut entwickelt“, freut sich der Landwirt. Denn auch er hat einiges in das Feld investiert. „Allein die Sonnenblumensamen und die Blumenzwiebeln kosten mich 4000 Euro jedes Jahr“, verrät er. Die Sonnenblumen sind pollenlos und deshalb ist das Saatgut teuer und muss im Frühjahr auch noch geschützt werden, damit es nicht von den Vögeln gefressen wird.