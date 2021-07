Mensch&Stadt : Blumen selbst bestimmen bei Familienrallye

Der Landschaftspark Fuhrkamp liegt zwischen Berghausener Straße (rechts unten), Gewerbegebiet (links) und Richrath (hinten). Die Naturidylle vor der eigenen Haustür verdanken die Langenfelder der Bautätigkeit in Düsseldorf. Als damalige Eigentümerin des Geländes verbuchte die Landeshauptstadt durch die naturnahe Aufwertung der gut 19 Hektar großen Ackerflächen nämlich Punkte auf ihrem so genannten Ökokonto, schaffte so den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich an die Natur für Bautätigkeit in Düsseldorf. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)