Hunde-Auslaufplatz Langenfeld-Süd Blühwiese in Reusrath soll bleiben

Die Umwandlung der Blühwiese in Reusrath zu einem dritten Hundeauslaufplatz in der Stadt kommt bei Bürgern und in der Politik nicht gut an. Ein Antrag der Grünen hat deshalb im Rat Zustimmung gefunden – mit Stimmen von SPD, Grünen, BGL, FDP und Teilen der CDU. Jetzt wird die Stadt einen neuen Standort suchen, verspricht Planungschef Thomas Küppers in der Ratssitzung. Ergebnisse will er beschlussgemäß in einer der nächsten Sitzungen des Planungs-, Umwelt- und Klimaausschusses vorstellen. So lange soll die Blühwiese an der Brunnenstraße unverändert bestehen bleiben.