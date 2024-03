Blinklichter zeigen Film Langenfelder Heimatkunde im Kino

Anna, ein ungefähr zwölfjähriges Mädchen, will eigentlich nur eine Mutprobe bestehen und landet an der Poststation im Jahre 1801. Heute bekannt als Haus Wagner an der alten B8. Annas wunderbare und spannende Zeitreise in das vergangene Langenfeld ist am Sonntag, 11 Uhr, noch einmal als Film im Rex zu erleben. Michael Stappers hat mit viel Liebe zum Detail einen Mitschnitt produziert. Einzelheiten vor allem im Bühnen- und Kostümbild, die man von den hinteren Reihen im Theatersaal nicht wahrnimmt, kommen auf der Kinoleinwand zum Tragen.