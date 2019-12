Kinder- und Jugendtheater : Blinklichter kommen tierisch gut rüber

Das Kinder- und Jugendtheater „Blinklichter“ hatte in der Stadthalle Premiere mit „Die Wiese an der morschen Eiche“. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Das Kinder- und Jugendtheater „Blinklichter“ führt sein neues Stück „Die Wiese an der morschen Eiche“ nach alten Fabeln noch sechsmal auf.

„Die Wiese an der morschen Eiche“ heißt das Stück. Nicht nur Pflanzen gedeihen dort, auch jede Menge Tiere genießen den warmen Sonnenschein. Die Grille spielt fröhlich auf ihrer Geige, Mäuse, Hasen, Frosch, Rabe und Tauben lassen sich von der Musik in gute Laune versetzen. So beginnt die Aufführung mit einem heiteren Lied, in dem es treffend heißt: „Die Wiese hier, das ist der schönste Ort“.