Stadtgespräch : Blinklichter ehren Gründermutter

Das Sommerfest der Langenfelder Hobby-Theatertruppe galt dem 40-jährigen Bestehen.

Höhepunkt des Bühnenprogramms war Niklas Heinrichs mit dem Solo „Trag mich in dein Herz“ aus dem Musical „Kinky Boots“. Als ehemaliges Blinklicht will er sein Hobby zum Beruf machen. Seit zwei Jahren studiert er Musical an der Stage School in Hamburg. Auf welcher Bühne das Gesangstalent aus Langenfeld danach stehen wird, ist momentan noch nicht entschieden. Aber eines ist für viele Beobachter sicher: Diese Ausnahmestimme wird man noch hören.