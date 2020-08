Hildener-/Haus Gravener Straße : Blinder Spiegel in der Unterführung ist für Radler nutzlos

Langenfeld RP-Leser Gert Graf beklagt, dass wegen des verschmierten Spiegels in der Unterführung Hildener/Haus Gravener Straße der notwendige Blick um die Ecke nicht möglich ist.

An manchen Stellen haben Graffiti-Gemälde die öden Betonwände verschönert, an anderen Stellen sind es nur Farbschmierereien. Das Gesamtbild des für Fußgänger und Radfahrer gedachten Tunnels an der Hildener/Haus Gravener Straße ist auf alle Fälle unterirdisch. Und für Radler ist diese auch die Bahngleise unterquerende Röhre mit dem rechtwinkligen Übergang zur Rampe Hildener Straße nicht erst seit gestern eine Gefahrenstelle. Wie das Bild zeigt, ist auf dem verschmierten, verklebten und wohl auch wettergeschädigten Spiegel nämlich schon lange nicht mehr zu erkennen, ob einem jemand an dieser kniffligen Engstelle entgegenkommt.