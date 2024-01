Langenfelder bestreiten eigene Sitzung Bistum Richrath für eine Session

Die reizenden Rheinsternchen begeisterten mit ihrem Auftritt nicht weniger. Selbst die Kleinsten in der Gruppe beherrschten ihr Pensum mit größter Präzision. Nun wurde nicht nur getanzt und gesungen, sondern auch gesprochen, und zwar recht kritisch. Zum Beispiel von den beiden „Pänz aus Lummerland“, von jenseits der Bahnschranke, die sich in gewohntem Singsang über das Geschehen in ihrem Ortsteil lustig machten. Besonders die Verkehrssituation im Norden Langenfelds animierte sie zu Vorschlägen: Wenn man weiter ohne Unterführung leben müsse, könne man doch eine Haltestelle für Talis und ICE in Richrath einrichten. Die brausten ja eh schon durchs Dorf. Da könnten doch die Ehefrauen mal eben einsteigen, um in Paris shoppen zu gehen. Das Verkehrschaos beschäftigte die beiden gewichtigen Herren in Schülerkluft sehr. Besonders auch Sinn und Zweck der grünen Streifen auf der Richrather Straße, „der ganze Stolz des Bürgermeisters“ , erschloss sich den Herren nicht. Ob man jetzt zum Schutz des Klimas, die Fahrbahn einfach grün bemale?, fragten sie sich. Und ernteten zustimmenden Applaus für die neuen „Klimaschutzstreifen“ in Richrath.