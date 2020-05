„Gesellschaftsfonds Plus“ : Bis 7. Mai Antrag stellen für Zuschuss an Vereine

Langenfeld Noch bis zum Donnerstag, 7. Mai, können ehrenamtlich aktive Vereine und Einrichtungen einen Zuschuss aus dem so genannten „Gesellschaftsfonds Plus“ beantragen. Nach Angaben von Bürgermeister Frank Schneider war in Absprache mit allen Ratsparteien die Frist zur Abgabe von Anträge verlängert worden.

(mei) Beim Haushaltsbeschluss für 2019 war dieser Sondertopf für zwei Jahre beschlossen worden. Er soll den Vereinen und Institutionen dringende Investitionen und Reparaturen an eigenen Immobilien ermöglichen, die aus finanziellen Gründen bisher zurückgestellt wurden. Dafür stehen laut Stadtkämmerer Thomas Grieger in diesem Jahr 300.000 Euro zur Verfügung, „da die in 2019 bereitgestellten Mittel nicht vollständig abgerufen wurden“. Gefördert werden laut Grieger dringend nötige Investitionen, die die Antragsteller ohne Zuschuss nicht finanzieren könnten. Dies geschehe bis maximal 50 Prozent der Gesamtkosten, pro Antrag belaufe sich die Fördersumme auf höchstens 20.000 Euro. „Damit ist gewährleistet, dass wir 2020 mindestens 15 ehrenamtlichen Initiativen helfen können.“ Über die Anträge soll in Abstimmung mit den Ratsfraktionen unmittelbar nach der verlängerten Frist entschieden werden.