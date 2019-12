Einkaufen : Bioladen setzt auf „unverpackt“

Langenfeld Die „Kräutersonne“ auf dem Gelände der Langenfelder LVR-Klinik verkauft jetzt auch lose Produkte aus eigenem Anbau.

Der Laden „Kräutersonne“ auf dem Gutshof der LVR-Klinik Langenfeld hat sein Angebot erweitert und bietet nun auch einen Teil des Sortiments „unverpackt“ an. Es sind in erster Linie Tees, Kräutermischungen, Trockenobst und Gemüsechips. Die Ware wird in großen Dosen aufbewahrt und von den Mitarbeitern ausgegeben: „Wir bieten Produkte, die ausschließlich aus unserem eigenen biologischen Anbau stammen, an. Sie können in mitgebrachte Gefäße abgefüllt werden“, sagt Arbeitstherapeut Andre Masek.