Kultur in Langenfeld Bildungszentrum öffnet nach den Ferien für Kinder

Seit 2010 arbeitet Dr. Hella-Sabrina Lange (44) in Langenfeld, erst als stellvertretende Leiterin des „Kulturellen Forums“ im Freiherr-vom-Stein-Haus. Ein Jahr später hat sie die Leitung übernommen und aus dem Forum ein offizielles Stadtmuseum nach den Standards des Icom, des International Council of Museums, gemacht. „Das heißt: Sammeln, Bewahren, Präsentieren“, fasst Lange die Anforderungen zusammen. 2014 wurde das Forum umbenannt in Stadtmuseum/Stadtarchiv. Drei Jahre später, ab Januar 2018 übernahm Lange die Leitung des Kulturbüros als übergeordnete Stelle der städtischen Einrichtungen wie Musik- und Volkshochschule sowie der Bibliothek. Inzwischen vertritt sie in allen Belangen des Fachbereichs Kultur offiziell Bürgermeister Frank Schneider, der in Langenfeld zugleich den Fachbereich Kultur leitet. Ziel der Stadt Langenfeld ist, die einzelnen Kulturinstitute miteinander zu verbinden und zu verknüpfen, dazu hat die Kulturbürochefin bereits eine „Kulturstrategie“ ausgearbeitet, die vom Kulturausschuss beschlossen ist und nun umgesetzt wird.