Langenfeld historisch Langenfeld in den Fünfzigern

Die Urkunde zur Stadtgründung wurde bereits am 14. September 1948 unterschrieben – vom damaligen NRW-Innenminister Walter Menzel. Am 30. September 1948 verkündete Langenfelds Bürgermeister Karl Aschenbroich den Erlass des Innenministers. Höhepunkt der darauf folgenden Feierlichkeit war der Festakt in der damaligen Wilhelmshalle am 3. Oktober. Seither feiert die Stadt ihren Geburtstag an diesem Tag – inzwischen in der neuen Stadthalle, betrieben von der Stadttochter Schauplatz GmbH. In loser Folge stellt die Rheinische Post Ansichten aus den Jahrzehnten vor, die seither vergangen sind. Hier die 50er Jahre. Zu der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gab es noch eine Straßenbahn, die über die Solinger Straße fuhr. Die Innenstadt musste noch nicht umfahren werden.