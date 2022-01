Katholische Bibliothek in Langenfeld : Bücherei St. Josef öffnet wieder

Langenfeld „Mit Beginn des neuen Jahres hat die Bücherei St. Josef ihren ersten Vorsatz verwirklicht und lockt Bücherfreunde aus Langenfeld und Umgebung ab sofort an einen neuen Standort im Herzen der Innenstadt“, erklärt Barbara Huppert vom Leitungsteam.

„Die Bücherei St. Josef ist aus dem Schatten des Kirchturms getreten“, sagt Barbara Huppert vom Leitungsteam der Bücherei. „Rund 3.500 Medien, von Büchern über CDs bis hin zu Tonie-Hörfiguren, haben mit Hilfe vieler helfender Hände den Weg in die ab- und 100 Meter weiter wieder aufgebauten Regale im Pfarrheim an der Siolinger Straße gefunden“, erzählt Huppert.

„Mit Beginn des neuen Jahres hat die Bücherei St. Josef ihren ersten Vorsatz verwirklicht und lockt Bücherfreunde aus Langenfeld und Umgebung ab sofort an einen neuen Standort im Herzen der Innenstadt“, erklärt Huppert, die sich mit ihrem ehrenamtlichen Team darüber sehr freut. Nach umfassenden Sanierungs­arbeiten am denkmalgeschützten, ehemaligen Pfarrhaus in der Solinger Straße 17 dienen dessen Räumlichkeiten Besuchern künftig zum Stöbern und Schmökern in aktuellen Romanen, Krimis oder Bilderbüchern.