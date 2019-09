Langenfeld : BGL will Taschengeldbörse für Langenfeld

Langenfeld Die Bürger-Gemeinschaft Langenfeld (BGL) will das Thema „Taschengeldbörse“ noch einmal beleben. Sie wird im Jugendhilfeausschuss am 18. September fordern, dass die Verwaltung ein entsprechendes Konzept erstellen soll.

Das Modell der Taschengeldbörse soll den Zusammenhalt, Austausch und das Verständnis zwischen den Generationen fördern. „Nicht zu unterschätzen ist diese wichtige Hilfe für das Zusammenleben im Quartier, da es den älteren Menschen erleichtert, so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung leben zu können“, werben Gerold Wenzens und Torsten Fuhrmann von der BGL für den Antrag.

In Monheim war 2015 eine Taschengeldbörse in der Diskussion, ist aber – unter anderem aufgrund von zu hohem bürokratischen Aufwand – nicht umgesetzt worden. Stattdessen gibt es eine digitale Nebenjobbörse, in der Jugendliche und potenzielle Arbeitgeber zusammenfinden können. Dort werden Praktika, Werkstudenten- und Taschengeld-Jobs sowie Ausbildungsstellen vermittelt. Darüber hinaus gibt es in Monheim das Projekt „Hand-in-Hand“. Dort werden kleinere Dienstleistungen getauscht.