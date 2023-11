Ausschuss für Ordnnung BGL will mehr Knöllchen für Falschparker

Derzeit kontrollieren vier Mitarbeiterinnen, davon eine Vollzeit- und drei Halbtagskräfte, für die Stadt den ruhenden Verkehr. Hinzu kommt bei besonderen Anlässen der Außendienst zum Einsatz. „Damit liegen wir im Kreisvergleich im Mittelfeld“, erläutert der zuständige Referatsleiter Christian Benzrath. Für die Zukunft geht er eher von einer Entlastung des Ordnungsdienstes in diesem Bereich aus. Denn die Parkraumbewirtschaftung soll umgestellt und künftig von der Stadt-Entwicklungs-Gesellschaft (SEG) übernommen werden. Dann falle auch die Kontrolle auf den Parkplätzen an der Stadt-Sparkasse, Im Schaufsfeld, an der Stadthalle/Kulturzentrum, der Wilhelmstraße, Auf dem Sändchen, an den Marktarkaden sowie am Stadtmuseum in die Zuständigkeit der SEG. Der Kontrollbedarf in der Innenstadt werde dann für die städtischen Mitarbeiterinnen rückläufig sein, erläutert Benzrath.