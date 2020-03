Am Samstag, 14. März : BGL räumt mit freiwilligen Helfern Dreck weg in Richrath und Reusrath

BGL räumt mit freiwilligen Helfern Dreck weg in Richrath und Reusrath

Am Samstag, 14. März

Dreck-weg-Tag in Richrath. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Nachdem in den vergangenen fünf Jahren mehr als 130 große Säcke mit Müll gesammelt wurden, lädt die Bürgergemeinschaft Langenfeld (BGL) wieder zum großen „Frühjahrsputz“ in den beiden Ortsteilen Reusrath und Richrath ein.

Treffpunkte sind am Samstag, 14. März, um 10 Uhr in Reusrath der Kreuzungsbereich Virneburgstraße/Ecke Locher Weg. In Richrath treffen sich alle Teilnehmer um 14 Uhr auf dem Hans-Litterscheid-Platz (ehemals Frankenplatz) hinter der Kirche St. Martin.