Gesellschaftliche Teilhabe in Langenfeld BGL möchte Behindertenbeirat etablieren

Seit drei Jahren versucht die BGL, in der Stadt Langenfeld einen Behindertenbeirat zu etablieren. „Bisher wurden diese Versuche immer erfolgreich von der CDU mit dem Argument abgewehrt: Das brauchen wir hier nicht“, berichtet Dieter Busche. Der Vater einer behinderten Tochter engagiert sich seit 30 Jahren in der Behindertenhilfe, vor allem im Förderverein der Langenfelder Behindertenwerkstätten. Als Vorbild hat er seine Heimatstadt Bremen vor Augen: „Da geht man mit dem Thema anders um, da macht man einfach.“ Sein Blick geht auch in die unmittelbare Nachbarschaft: In Hilden gibt es bereits seit 48 Jahren einen Behindertenbeirat.