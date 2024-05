Nach Schaden in Langenfelder DRK-Kita BGL fordert Zustands- und Sanierungskataster für städtische Gebäude

(og) Im Nachklapp zu den Schäden in der Kita Am Brückentor beantragt die BGL-Fraktion einen Bericht über den Zustand der Immobilien, die sich im Eigentum der Stadt Langenfeld oder einer ihrer Beteiligungsgesellschaften befinden. Der Antrag soll im Haupt- und Finanzausschuss am 28. Mai gestellt werden, teilt die BGL mit. Eine erste Antwort dazu erwartet sie in einer der nächsten Sitzungen des Planungs-, Umwelt- und Klimaausschusses oder im Rat. „Eine solche Aufstellung kann man nicht aus dem Hut zaubern“, weiß auch Gerold Wenzens, Fraktionssprecher der BGL. „Immerhin geht es um rund 80 Gebäude. Aber ein Anfang muss gemacht werden.“