Überflutungsgefahr in Mehlbruch Bezirksregierung kippt Bauvorhaben

Im Januar haben die Anwohner der Niederstraße in Mehlbruch Alarm geschlagen. Bei starken Regenfällen laufen ihre Keller voll. Wie übrigens auch am vergangenen Wochenende wieder. Von der Stadt fühlen sie sich – freundlich formuliert – beim Schutz vor Wasser nicht unterstützt und haben sich, wie Andreas Leicher, Sprecher der Anwohner bereits im Januar angekündigt hat, einen Anwalt genommen und sich zudem an die Bezirksregierung gewandt. Erfolgreich.