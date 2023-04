Langenfeld Beim Mittagsschlaf von drei Einbrechern überrascht

(elm) Offenbar einen dringenden Bedarf nach gebügelter Garderobe hatten unbekannte Täter, die irgendwann zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Heinestraße einbrachen – und unter anderem eine Bügelstation mitnahmen. Zwischen 18.30 Uhr abends und 14 Uhr mittags hebelten sie zunächst ein Fenster zu der im Hochparterre befindlichen Wohnung auf und drangen so in die Wohnräume ein. Laut Polizei flohen die Einbrecher mit ihrer recht unhandlichen Beute in unbekannte Richtung. Der Schaden konnte noch nicht näher verifiziert werden.