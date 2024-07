Einbrüche in Langenfeld Bewohnerin vertreibt Einbrecher

(og) Schmuck haben Einbrecher am Sonntag, 7. Juli, in der Zeit zwischen 13 und 18.55 Uhr in ein Reihenhaus am Düsselweg in Langenfeld erbeutet. Laut Polizeibereicht haben sich die Täter durch die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafft. Den Schmuck holten sie aus einem Tresor. Insgesamt entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich, so die Polizei. Ebenfalls am Sonntag kam es gegen 2.32 Uhr zu einem Einbruch in ein Hörakustik-Geschäft am Marktplatz in Langenfeld. Dort verschafften sich die Täter mit Gewalt Zutritt durch die Eingangstür und stahlen Geld. Sie lösten einen Alarm aus. Die Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Bereits am Samstag kam es gegen 1.50 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Opladener Straße in Langenfeld. Als die Anwohnerin auf den Tatverdächtigen traf, flüchtete dieser. Er wird als circa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug eine schwarze Hose. Es wurde unter anderem Schmuck sowie eine Geldbörse gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02173 288-6310 entgegen.