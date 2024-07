Kreispolizei Mettmann Bewerbungsphase bei der Polizei läuft: Personalwerberin berät

(og) Die aktuelle Bewerbungsphase der Polizei in Nordrhein-Westfalen für eine Einstellung zum nächstmöglichen Studienbeginn am 1. September 2025 geht in den Endspurt. Noch gut drei Monate lang – bis zum 8. Oktober 2024 – können sich alle, die sich für einen der 3000 Studienplätze interessieren, für das duale Studium bei der Polizei Nordrhein-Westfalen bewerben. Dafür wirbt auch die Kreispolizei Mettmann. Die Möglichkeiten bei der Polizei sind so vielfältig, wie bei kaum einem anderen Job im öffentlichen Dienst: Egal ob bei der Kriminalpolizei, im Streifendienst, als Hundeführerin oder Hundeführer, bei den Spezialeinheiten oder in der Einsatzhundertschaft, Bewerber könne sich in verschiedenen Arbeitsbereichen spezialisieren.