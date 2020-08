Premiere : Bewegungsstarke Tagesmütter aus Langfort

Langenfeld Als erstes Angebot im Kreis Mettmann erhalten „Fuchs & Hase“ in Langenfeld das Gütesiegel „Bewegungsfördernde Kindertagespflege“. Andrea Krieger und Bianca Adler freuen sich über diese Auszeichnung. Beide Tagesmütter haben die Weiterbildung durchlaufen.

Bewegung ist wichtig für Kinder. Das steht außer Frage. Deshalb unterstützt der Kreissportbund (KSB) Mettmann bereits seit rund 20 Jahren Kindertagesstätten mit dem Gütesiegel „Bewegungskindergarten“. Inzwischen wurde auch ein Gütesiegel für die Kindertagespflege entwickelt, also für die Betreuung durch Tagesmütter und -väter. „Das ist analog zu denen der Kitas, mit denselben Komponenten“, erklärt Simon Tstotsalas, stellvertretender Geschäftsführer des Kreissportbunds.

„Voraussetzung ist eine Kooperation mit einem Sportverein und die Qualifizierung der Mitarbeiter.“ Hinzu komme die bewegungsfördernde Gestaltung der Räumlichkeiten und viele Aufenthalte draußen im Freien. Der Unterschied von der Kindertagespflege zu den Kindergärten ist, dass der Schwerpunkt in der Kindertagespflege auf Kleinkindern im Alter zwischen eins und drei liegt. Auf deren Bewegungsbedürfnisse und -möglichkeiten musste das Gütesiegel angepasst werden.

„NRW bewegt seine Kinder!", so heißt ein Programm, das der Kreissportbund Mettmann unterstützt. Die Schwerpunkte : Kindertagesstätten und Kindertagespflege, außerunterrichtlicher Schulsport und Ganztag, Kinder- und Jugendarbeit im Sportverein sowie Kommunale Steuerung/Netzwerkarbeit. Mehr bei Simon Tsotsalas, Telefon 02104 976100.

Als erstes Betreuungsangebot im Kreis Mettmann erhielt nun die Kindergroßtagespflege „Fuchs & Hase“ in Langenfeld das Gütesiegel „Bewegungsfördernde Kindertagespflege“ verliehen. Andrea Krieger und Bianca Adler freuen sich über diese Auszeichnung. Beide Tagesmütter haben die Weiterbildung durchlaufen. Seit 2019 betreiben sie die Kindergroßtagespflege Fuchs & Hase. „Von Anfang an war es unser Konzept, die Räumlichkeiten so zu gestalten, dass sich die Kinder viel bewegen können“, erzählt Andrea Krieger. „Wir haben viel Freiraum gelassen, wollten nicht alles zustellen.“