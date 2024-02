Raub im Marktkarree Bewaffneter Mann stiehlt Parfum aus Drogerie

Aus einem Drogeriegeschäft im Marktkarree an der Solinger Straße in Langenfeld wurden am Dienstag mehrere Parfumflaschen geraubt. Eine Mitarbeiterin der Filiale beobachtete gegen 16 Uhr, wie ein Mann mehrere hochwertige Parfums in einen blauen Einkaufsbeutel steckte. Die 62-Jährige Mitarbeiterin der Drogerie wies den Mann dann darauf hin, dass er die eingesteckte Ware vor dem Verlassen des Geschäfts zu bezahlen habe. Daraufhin zeigte der Mann in Höhe des Kassenbereichs eine Pistole, die in seinem Hosenbund steckte, und verließ den Drogeriemarkt, ohne zu bezahlen. Danach begab er sich aus dem Marktkarree hinaus in Richtung Friedhofsstraße.