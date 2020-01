Kreativ : Langenfelder Schüler schweißen Kunstwerke aus Stahl

Langenfeld Ein Doku-Film zeigt, wie 16 Jugendliche der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule bei der Firma Dücker Objekte aus einem herausfordernden Werkstoff erarbeiten.

Der portugiesische Stahlbildhauer Rui Matos unterstützte die Jugendlichen bei der Ideenfindung und Umsetzung und war täglich in der Werkshalle bei den Schülern. In beeindruckenden Bildern erzählt der 30-minütige Film von Lehrer Elmar Götz-Meyn den Prozess von der Ideenfindung über die Vorbereitung bis hin zur Erarbeitung der Kunstobjekte in der Firma Dücker, die das Projekt finanzierte. Ziel war es, die Schüler an die Themen Technik, Handwerk und Kunst heranzuführen und eigene Werke zu erschaffen. „Diese Kooperation von Schule, Wirtschaft und Kultur war ein ganz außergewöhnliches Projekt, das mal wieder sehr gut funktioniert hat. Im Jahr davor hatten wir das Thema Wellpappe bei der Firma Dücker aufgegriffen, doch Stahl ist noch einmal etwas ganz anderes“, sagte Schulleiter Peter Gathen bei der Filmpremiere.