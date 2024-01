Langenfelder Schule Gesamtschule will Schülern das Tor zur Welt aufstoßen

Langenfeld · Die Langenfelder Gesamtschule will mehr Schülern einen Auslandsaufenthalte, auch in Form von Praktika ermöglichen. Außerdem will sie die interkulturellen Kompetenzen ihrer Schüler stärken. Hilfe erhält sie dabei jetzt für drei Jahre vom Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustauschorganisationen.

26.01.2024 , 11:47 Uhr

Die Bettine-von-Arnim-Gesamtschule hat jetzt das Siegel „Schule Global“. Denise Corneille, Schulleiter Andreas Bruhn, Meike Zepp und Melanie Sarioglu (v.l.)kooperieren in dem Projekt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff