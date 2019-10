1,5 Promille : Betrunkener zersticht Autoreifen in Langenfeld

Langenfeld Dank eines Zeugen wird der 40-Jährige kurz nach der Tat gefasst.

Ein Zeuge sah in der Nacht zu Freitag gegen 0.15 Uhr, wie ein Mann am Lilienthalweg über ein Hoftor kletterte und sich danach in verdächtiger Art und Weise am Hinterrad eines Autos zu schaffen machte und schließlich den Reifen zerstach. Die alarmierte Polizei konnte den Verdächtigen aufgrund der guten Personenbeschreibung wenig später in der Innenstadt fassen.