Nach Pub-Besuch : Betrunkener Engländer (46) stürzt mit E-Scooter

Nach einem Pub-Besuch hat ein Arbeiter aus Großbritannien (46) am Donnerstag gegen 23.35 Uhr auf dem Heimweg zu seinem Hotel einen Unfall mit einem E-Scooter eines örtlichen Vermieters verursacht. Der Mann sei deutlich alkoholisiert gewesen, so die Polizei. Er fuhr die Hauptstraße in Richtung Kölner Straße entlang, wechselte mit dem Roller gegenüber der Einmündung zunächst vom linken Gehweg auf die Fahrbahn der Hauptstraße. Als er wenige Meter später offenbar wieder auf den Gehweg wechseln wollte, kam er, nach Zeugenaussagen, ohne Fremdeinwirkung an der Bordsteinkante zu Fall. Er stürzte zu Boden und schlug mit dem Gesicht auf dem Gehweg auf. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu und kam ins Krankenhaus, so die Polizei. Ein Alkoholtest habe mehr als 1,7 Promille ergeben. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Der Vermieter des Rollers erhalte Kenntnis von den Ermittlungen.