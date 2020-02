Im Festzelt auf dem Reusrather Platz : Betrunkener schlägt zu und bespuckt Polizisten

Langenfeld Die Polizei hat am späten Sonntagabend nach dem Reusrather Lichterzug einen gewalttätigen 23-Jährigen festgenommen.

Der betrunkene und womöglich bekiffte Leverkusener soll im Festzelt zwei feiernde Karnevalisten angegriffen und später Polizisten bespuckt haben. Gegen 22.45 Uhr hatte der 23-Jährige laut Polizei aus bislang unbekannten Gründen einen 17- sowie einen 22-Jährigen im Zelt auf dem Reusrather Platz von einer Bierbank geschubst, mit Gläsern nach ihnen geworfen und schließlich mit der Faust in ihre Gesichter geschlagen. Dann sei der junge Mann nach draußen zu einem Bauzaun gelaufen, um einen großen Stein aufzuheben. Noch bevor er damit im Zelt etwas anstellen konnte, wurde er vom Sicherheitsdienst überwältigt und in Begleitung von ebenfalls anwesenden Polizisten nach draußen begleitet. Weil er trotz ausgesprochenen Hausverbots zurück zur After-Zoch-Party im Zelt wollte, nahmen ihn die Polizisten fest und brachten ihn mit dem Streifenwagen zur Wache nach Mettmann. Auf der Fahrt dorthin soll der Leverkusener die Beamten laut Polizeibericht „aufs Übelste in sexueller Art und Weise beleidigt“, bedroht sowie in Gesicht und Nacken bespuckt haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Weil der 23-Jährige womöglich auch Drogen konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.