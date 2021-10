Unfall in Langenfeld : Betrunkener Radler stürzt: schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist ein Fahrradfahrer in Langenfeld. Er ist gestürzt. Foto: dpa/Nicolas Armer

Langenfeld Ein 64-jähriger Radfahrer aus Langenfeld ist am Montag in der Innenstadt gestürzt. Dabei hat er sich am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

(og) Ein 64-jähriger Radfahrer aus Langenfeld ist am Montag in der Innenstadt gestürzt. Dabei hat er sich am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizeibericht ist der Mann gegen 18.10 Uhr mit seinem Fahrrad über den Geh- und Radweg an der Solinger Straße stadtauswärts in Richtung Solingen gefahren. Als er die Richrather Straße überquert, verliert er die Kontrolle über sein Fahrrad und gerät gegen die Bordsteinkante. Der Mann stürzt. Er trägt keine Helm. Passanten kümmern sich um den 64-Jährigen und alarmieren den Rettungsdienst. Die Polizei stellt fest, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergibt 1,4 Promille (0,73 mg/l).