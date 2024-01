Betrunkener Langenfelder Langenfelder verursacht Schaden von rund 55.000 Euro

(og) Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Samstagmorgen, 20. Januar, gegen 7.30 Uhr vor der Polizei geflüchtet und hat dabei einen Unfall verursacht. Bei diesem wurde er leicht verletzt und beschädigte mehrere geparkte Autos. Den Führerschein des 34-jährigen Langenfelders hatte die Polizei erst zwei Stunden zuvor beschlagnahmt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 34-jährige Langenfelder am frühen Morgen gegen 5.30 Uhr einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil er betrunken einer jungen Frau auf einem E-Scooter mit dem Auto hinterherfuhr und diese belästigte. Bei diesem Einsatz wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Zwei Stunden später fiel der Langenfelder erneut auf, als er über die Düsseldorfer Straße fuhr. Die Polizei gab ihm deutliche Anhaltesignale, auf die er nicht reagierte. Stattdessen beschleunigte er und versuchte zu flüchten – mit bis zu 90 Stundkilometer in einer Tempo-30-Zone. Während seiner Flucht verlor er wegen der erhöhten Geschwindigkeit und dem wetterbedingt glatten Boden immer wieder die Kontrolle über sein Auto. Auf der Bachstraße kollidierte er in Höhe der Hausnummer 93 im Kurvenbereich mit einem geparkten Wagen. Durch den Zusammenstoß wurden vier weitere Autos ineinandergeschoben. Der Beschuldigte wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Dort konnte er nach einer ambulanten Behandlung leicht verletzt entlassen werden. Sein Auto wurde beschlagnahmt und ihm wurde erneut das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt. Ihm wurde eine weitere Blutprobe entnommen. Die Bachstraße wurde im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 55.000 Euro.