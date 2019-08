Langenfeld : Betrunkener fährt linksherum in Kreisel

Langenfeld Die Polizei hat am Montagmittag einen erheblich betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Nach einer durchzechten Nacht hatte er laut Polizeibericht mehr als 2 Promille Alkohol im Blut.

Mit seinem Kia Sportage war der 40-Jährige gegen 12.45 Uhr in Reusrath über die Neustraße in Richtung Brunnenstraße gefahren. Dabei habe er verbotswidrig einen Ford Focus überholt, indem er links durch den Kreisverkehr abbog. Nur durch eine Vollbremsung konnte die 60-jährige Fordfahrerin nach eigenen Angaben einen Zusammenstoß verhindern.

Die Langenfelderin stellte den 40-Jährigen daraufhin zur Rede. Dieser gab jedoch nur zur Antwort, sie solle doch die Polizei rufen, wenn Sie ein Problem mit ihm habe – was die Frau dann auch tat. So hielten die Beamten den Mann kurz darauf an und kontrollierten ihn. Nach dem Alkoholtest mit dem genannten Wert gab der 40-Jährige laut Polizei an, die ganze Nacht über gefeiert und mehrere Flaschen Wodka getrunken zu haben. Noch am Montag habe er gegen 7 Uhr eine halbe Flasche Wodka zu sich genommen. Jetzt sei er gerade auf dem Weg zum Einkaufen gewesen. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren.