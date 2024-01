Scooterunfall Langefeld 1,4 Promille: E-Rollerfahrer stürzt an der Hardt

(og) Ein 35-jähriger Odenthaler ist am Freitag gegen 16.45 Uhr mit einem geliehen E-Scooter auf der Straße Hardt gestützt und hat sich dabei Gesichtsverletzungen zugezogen. Er und sein Begleiter, ein 39-Jähriger aus Ruppichteroth, waren laut Polizeibericht auf der Straße Hardt in Richtung Solingen unterwegs. Zuvor hatten die Beiden nach eigener Aussage in der Langenfelder Innenstadt Alkohol getrunken und seien auf dem Weg zurück zu ihrem Hotel gewesen. Beide bewegten ihre Fahrzeuge nur noch in Schlangenlinien fort. Einer Streifenwagenbesatzungen der Polizeiwache Langenfeld sind die beiden aufgefallen. Die Beamten haben sie kurz darauf angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Alkoholkonsum deutlich über der zulässigen Menge lag – bei dem Unfallopfer zeigte das Messgeraät etwa 1,4 Promille an, bei dem Mitfahrer circa 1,2 Promille. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. Nach der Entnahme von Blutproben zur Beweissicherung konnten sie den weiteren Weg zum Hotel fortsetzen, dieses Mal jedoch zu Fuß.