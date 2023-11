Auffahrunfall in Monheim Betrunkener Autofahrer erfasst Motorroller

(og) Mit mehr als 2,5 Promille hat am Sonntag (26. November) ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Monheim einen Auffahrunfall verursacht. Dabei wurde ein Rollerfahrer leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 34-jähriger Monheimer mit seinem Motorroller gegen 17.30 Uhr auf dem Berliner Ring in Richtung Schöneberger Straße unterwegs, als er auf Höhe der Bushaltestelle am Kulturzentrum verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies bemerkte der hinter ihm fahrende Mann (27) in einem Opel Corsa zu spät und fuhr auf. Der Rollerfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Bei der Unfallaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass der Corsa-Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Der Test ergab einen Wert von etwas mehr als 2,5 Promille (1,27 mg/l). Die Folgen für den 27-Jährigen: Er musste mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Verfahren gegen ihn eingeleitet.