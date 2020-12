An der Opladener Straße : Betrunkene fährt an Ampel mit Auto auf

LANGENFELD Eine laut Polizei „augenscheinlich stark alkoholisierte 61-Jährige“ ist am Montag gegen 15.40 Uhr mit ihrem Ford Fiesta an der Opladener Straße auf einen an einer roten Ampel wartenden VW Touran aufgefahren.

