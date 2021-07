Wechseltrickbetrug : Wechseltrick: Betrüger erbeutet hunderte Euro

Langenfeld Ein 78-jähriger Langenfelder ist am Donnerstag Opfer eines Betrügers geworden. Dieser erbeutet mehrere hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

(og) Laut Polizei hat der Senior gegen 9.30 Uhr in einer Bankfiliale an der Solinger Straße Geld abgehoben. Auf dem Kundenparkplatz bittet ihn ein Fremder, eine Euro-Münze zu wechseln. Der Senior sucht in seiner Börse, der Mann fasst sie kurz an und verschwindet. Erst später stellt der Langenfelder fest, dass Scheine verschwunden sind. Er erstattet Anzeige. Der Täter soll 1,65 bis 1,70 Meter groß sein, kurze schwarze Haare haben – südländisches Erscheinungsbild und war er mit einem schwarzen Oberteil bekleidet. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Tel. 02173 288 6310.