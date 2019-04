Straßenarbeiten : Betriebshof repariert Fahrbahn in drei Straßen

Betriebshof repariert Fahrbahn in drei Straßen

LANGENFELD Der städtische Betriebshof setzt ab Mittwoch, 10. April, drei Straßen instand.

In der so genannten Kaltbauweise bekommen die Fahrbahnen folgender Abschnitte eine dünne Asphaltdeckschicht: Augustastraße (von Haus Gravener- bis Annastraße), Götscher Weg (von Augusta-bis Marienstraße) und Marienstraße (vom Götscher Weg bis Zur Götscher Mühle). „Hierfür sind insgesamt bis zu vier Wochen angesetzt“, kündigt Abteilungsleiter Robert Kuschel an.