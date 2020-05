Langenfeld : Hat Betreuerin Konto einer Seniorin veruntreut?

Langenfeld Eine Frau aus Monheim stand wegen mehrerer Fälle von Untreue vor Gericht. Das Opfer ist mittlerweile verstorben. Die Aussagen von Täterin und Zeugen widersprachen sich. Das Verfahren wird eingestellt.

Weil sie über acht Monate eigenmächtig Geld vom Konto ihres Schützlings abgebucht hat, musste sich eine 62-jährige Monheimerin vergangenen Dienstag vor dem Amtsgericht in Langenfeld verantworten. Der Vorwurf: Untreue in 69 Fällen. Die Schadenshöhe: fast 13.000 Euro.

Die Monheimerin war eigenen Angaben zufolge eine enge Bezugsperson ihres Opfers. Sie habe sich um die ältere Dame und ihre Hunde gekümmert und Einkäufe erledigt. Eine schriftliche Vereinbarung zur Entlohnung der Tätigkeiten gab es nicht. Die alte Dame hatte der Täterin offenbar so vertraut, dass sie diese bemächtigte, Abbuchungen von deren Konto vorzunehmen, um die Einkäufe und weiteren Ausgaben zu finanzieren. Die Tochter der mittlerweile verstorbenen Frau wusste jedoch nichts von einer Lohn-Vereinbarung. Den hatte die Täterin regelmäßig eigenhändig von dem betroffenen Konto abgebucht. Nachdem sie eine Vollmacht für das Konto erwirkt hatte, stellte die Tochter erstmals die Abbuchungen fest, die sie nicht nachvollziehen konnte. Sie sagte aus, dass es Pflegedienste gab, die ihre Mutter in Anspruch nahm. Sie konnte daher nicht nachvollziehen, warum sich die Täterin eine fünfstellige Summe auszahlen ließ und sich an einer intensiven Pflege beteiligte.