Physio- und Ergotherapie mit zwei Metern Abstand? : Betretungsverbot gefährdet Therapie-Erfolge

Langenfeld Getrennte Praxen, getrennte Teams: So arbeiten Physiotherapeuten in Corona-Zeiten.

Giesbers-Jonen Zunächst arbeiten wir mit zwei unabhängigen Teams in zwei Praxen, die sich nicht begegnen – bisherige Praxis an der Schulstraße 1 und neu seit März an der Kölner Straße 6. Hygiene war bei uns immer ein Thema, jetzt wird noch gründlicher desinfiziert. Die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Hygienemaßnahmen werden von uns umgesetzt. Die Patienten kommen sofort in den Behandlungsraum, sie stehen nicht am Empfangstresen oder gemeinsam im Wartezimmer. Natürlich unterschreiten wir in der manuellen Behandlung die zwei Meter Abstand, was aber unumgänglich ist. Über unseren Landesverband halten wir uns über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Noch sind alle Mitarbeiter gesund. Die Situation bleibt kritisch.