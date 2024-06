In Langenfeld Sportcentrum-Betreiber Kliemt will Hotelpläne weiterverfolgen

Angesichts des bisherigen Verlaufs des Bebauungsplanverfahrens würde der Betreiber des Sportcentrums Berghausen eine Trennung seiner Erweiterungspläne von denen der Wasserskianlage begrüßen. Dies wird in einem anwaltlichen Schreiben angeregt, das am Dienstag alle Mitglieder des Planungsausschusses und die Verwaltung erreichte. Der aktuelle Stand sieht, wie berichtet, einen bloßen Ausschluss des Sportcentrums Berghausen aus dem Verfahren aus. Der Betreiber, Andreas Kliemt, möchte aber an seinen Plänen für ein Hotel und ein Feriendorf festhalten.