Jubiläum - 125 Jahre St. Martinus-Krankenhaus Richrath : Besucher wollen Blick in die OP’s werfen

Langenfeld Hunderte Besucher nutzen die gelegenheit, sich im Martinus-Krankenhaus zu informieren.

Das 125-jährige Bestehen des Martinus-Krankenhauses haben Besucher und Offizielle mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Beim Gottesdienst im Festzelt und in den Reden überwiegen Dank, Stolz und Hoffnung, dass „an diesem Ort noch viele Jubiläen gefeiert werden“, so Bürgermeister Frank Schneider. Sicher auch mit Blick auf die aktuellen politischen Diskussionen um die Zukunft der Krankenhäuser macht der ärztliche Direktor Christiaan Hildebrand deutlich, „dass das St. Martinus Krankenhaus in der medizinischen Entwicklung Maßstäbe gesetzt habe, die sich mit größeren Kliniken messen können“. Verwaltungsdirektor Stephan Muhl zeigt auf, wie sich das Haus „immer wieder neu an den sich ändernden Bedürfnissen der Patienten und den Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens ausgerichtet habe“. Schwester Mediatrix, auch Vorstandvorsitzende der Hauptgesellschafterin bzw. des Krankenhausträgers, der GFO, schildert anschaulich die Geschichte des Krankenhauses – gespickt mit Geschichten und amüsanten Anekdoten.