Langenfeld „Best of Poetry Slam“ im Schaustall

2019 feierte der Langenfelder Poetry Slam im Schaustall seine Premiere. Nach den ersten drei ausverkauften Veranstaltungen zog das Veranstaltungsformat in den größeren Saal, den Schauplatz und feierte eine Show der absoluten Extraklasse, die sich schnell in der Poetry Slam-Szene herumgesprochen hat. In wenigen Wochen, am Freitag, 19. Mai, um 20 Uhr, geht es endlich weiter. Der „Best of Poetry Slam Langenfeld“ kehrt zurück, erneut in die einzigartige Atmosphäre des Schauplatzes. Und auch dieses Mal ist eine Auswahl der aufregendsten und gefragtesten Bühnen-Poet:innen geladen, um Langenfeld einen spektakulären Abend zu bereiten, den man so schnell nicht vergessen wird.